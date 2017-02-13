Появилась прямая трансляция с разрушающейся плотины в Калифорнии

На YouTube запущена прямая видеотрансляция с места разрушения крупнейшей в США плотины, расположенной неподалеку от калифорнийского города Оровилл.

Как сообщает FOX40, губернатор штата Джерри Браун (Jerry Brown) ввел на территории трех округов — Саттер, Бьютт и Юба — режим чрезвычайного положения. «Я находился в тесном контакте с представителями аварийно-спасательных служб, которые следили за ситуацией в Оровилле на протяжении всех выходных, и очевидно, что обстоятельства постоянно меняются и осложняются», — подчеркнул чиновник.

Ранее 13 февраля было объявлено об эвакуации почти 200 тысяч жителей.

11 февраля после сильных дождей вода начала переливаться сначала через запасной, а затем и основной водосброс плотины. Затем было зафиксировано разрушение последнего из-за эрозии. Уровень воды в озере Оровилл заметно вырос. Власти опасаются, что поврежденный водосброс может обрушиться, что приведет к неконтролируемому разливу воды.