В Петербурге выступят Legowelt и Silent Servant

В Санкт-Петербурге пройдет серия вечеринок от организаторов фестиваля Present Perfect Festival. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первым событиям в рамках цикла Off станет мероприятие Unlock, которое пройдет на территории центра дизайна Artplay 23 февраля.

Среди привезенных участников заявлены голландский электронщик Legowelt, лос-анджелесский техно-продюсер родом из Гватемалы Silent Servant и американский композитор Рон Морелли.

Также на Unlock выступят российские и украинские музыканты Slava Lepsheev, Inga Mauer, Nocow, Rozet, Shutta, El, Hoopa и Eostra.

Всего в серии Off от команды Roots United запланированы пять вечеринок в течение 2017 года. Все они будут посвящены разным тематикам и пройдут на разных территориях.

Билеты можно приобрести на сайте.