Участники рэп-группы «Рыночные отношения» получили срок за попытку сбыть гашиш

Красногорский районный суд Московской области вынес приговор двум участникам рэп-группы «Рыночные отношения» за попытку продать 18 килограммов марокканского гашиша. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в суде.

Сергей Мишко, известный по прозвищу Бразилец, получил шесть с половиной лет колонии, а его подельник Никита Савинкин — Ост — шесть лет заключения.

В ноябре 2016 года суд приговорил двух других фигурантов дела — Евгения Румянцева, известного под кличкой Румяный, и Антона Сетенко (Сыт) к условным срокам наказания. Они заключили сделку со следствием и дали показания на сообщников. За хранение наркотических средств без цели сбыта (статья 228 УК РФ) Румяный получил три года и семь месяцев, а Сыт — четыре года и четыре месяца.

16 февраля 2016 года МВД сообщило о задержании четырех человек во время продажи марокканского гашиша. Было изъято 18 килограммов наркотического средства.

«Рыночные отношения» — московский коллектив, существующий более десяти лет. В его составе рэперы Румяный, Бразилец, Шахматист и другие музыканты. Группа выпускает альбомы, называя их по году создания — «2012», «2014», «2015».