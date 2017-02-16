Американец по ошибке пожертвовал свою рубашку со спрятанной заначкой

Житель американского штата Калифорния отдал свою рубашку на благотворительность, забыв, что ранее спрятал туда деньги. Об этом в четверг, 16 февраля, пишет Mashable.

65-летний Боб Хоффманн (Bob Hoffmann) в течение шести лет откладывал деньги на совместную поездку в Италию с женой Линдой. Он планировал накопить 10 тысяч долларов, но узнав о нужде его родственников в деньгах, мужчина снял сумму со счета в банке. Через несколько дней должен был отдать наличные им и решил спрятать их в старую рубашку.

Однако, когда 68-летняя Линда попросила мужа отобрать ненужные вещи для благотворительности, Боб забыл о заначке, передав супруге рубашку с деньгами. Осознав случившееся через два дня, американцу пришлось рассказать об всем жене и отправиться в магазин некоммерческой организации Goodwill Industries, которая помогает бездомным людям, чтобы вернуть пожертвование.

Одежду Хоффмана удалось обнаружить на складе на следующее утро. В благодарность за находку и ее сохранность супруги заказали сотрудникам магазина пиццу.

В феврале 2016 года стало известно, что в городе Эрфурт в центральной Германии мусорщик нашел в диване, выброшенном 80-летней парой пенсионеров на помойку, 15 тысяч евро.

