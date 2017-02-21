Сбежавшую из рязанской больницы школьницу нашли в Москве

Полицейские на четвертый день разыскали в Москве сбежавшую из рязанской больницы 14-летнюю Анну Торсукову. Об этом сообщила во вторник, 21 февраля, пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Родители сообщили о ее пропаже вечером 16 февраля. В тот день Анна ушла из Рязанской детской областной клинической больницы, где проходила обследование. Как отмечается в пресс-релизе областного УМВД, девочка из благополучной семьи, общительная, имеет много друзей, хорошо учится и увлекается музыкой и пением, несмотря на то, что у нее врожденный порок сердца, она — инвалид детства. Все знакомые отмечали, что Анна интеллектуально развита не по годам.

Камеры видеонаблюдения с вокзала Рязани показали, что она уехала на автобусе в сторону Москвы. Позже было установлено, что Анна на электричке приехала в столицу. Полицейским удалось отследить и пресечь попытку девочки на автобусе уехать из Москвы в Санкт-Петербург.

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Потом оперативники связались с водителем грузовика, на котором Торсукова возвращалась в Москву, но девочка во время остановки на светофоре сбежала из кабины автомашины. Позже полицейским удалось установить людей, с которыми Анна случайно познакомилась в Москве, и, несмотря на то, что девочка приложила множество усилий, чтобы скрыться, вечером 20 февраля сыщики поймали ее у станции метро на окраине столицы.

Сейчас Анна Торсукова помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Москвы, откуда с родителями будет отправлена в Рязань.