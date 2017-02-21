Новозеландская полиция обнаружила в доме наркоторговца сотни садовых гномов

Полиция Новой Зеландии обнаружила в доме у подозреваемого в торговле метамфетамином более 300 краденных предметов садового декора — гномов, розовых фламинго и растений в кашпо. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает местное издание Stuff.

Стражи порядка города Хокс-Бей пришли вместе с сотрудниками энергетической компании в дом, жилец которого задолжал около 10 тысяч долларов, чтобы отключить свет за неуплату. Внутри помещения они обнаружили множество украшений. По словам сержанта Кэма Доннинсона (Cam Donnison), в полицию в последнее время поступило множество заявлений о кражах фигурок и растений с участков. Он сообщил, что большая часть этих предметов стоит недорого, однако многие владельцы воспринимают гномов как своего рода членов семьи.

Полиция не может точно сказать, как именно имущество попало в дом. Возможно, его принимали в качестве оплаты за наркотики (курс обмена украшений на дозы издание не приводит), но не исключено, что драгдилер их скупал самостоятельно. Однако очевидно, что ему было известно о происхождении фигурок — некоторые из них перекрашены для маскировки.

Издание также не уточняет, каким образом сотрудники правопорядка установили, что мужчина занимался сбытом наркотиков.

В 2014 году в Шотландии были задержаны серийные похитители садовых гномов. Полиции не удалось выяснить, имеют ли молодые люди отношение к движению за свободу гномов (его представители крадут фигурки с участков, чтобы «выпустить» их на свободу).