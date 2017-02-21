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Банкоматы «Югры» открылись для карты «Мир»

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Сеть банкоматов банка «Югра» полностью открыта к приему и обслуживанию карт национальной платежной системы «Мир», сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Таким образом, на сегодняшний день банкоматная сеть банка соответствует требованиям действующего законодательства и ЦБ.

Банк «Югра» в числе первых банков-партнеров присоединился к платежной системе «Мир». Работы по настройке банкоматной сети «Югры» были проведены в конце 2016 года.

На сегодняшний день держатели карт «Мир» сторонних банков могут снимать наличные средства, а также запрашивать баланс по картам в 73 городах России. Владельцы платежных карт «Мир», эмитированных банком «Югра», также могут воспользоваться картами для оплаты мобильной связи и других услуг.

«Решение Центробанка ускорить процесс настройки банкоматных сетей и POS-терминалов для приема карт "Мир" даст мощный стимул дальнейшему развитию национальной платежной системы. Мы можем отметить, что с каждым месяцем активность использования национальной платежной карты увеличивается во всех регионах России. Банк "Югра" принимает активное участие в развитии национальной платежной карты. На сегодняшний день мы уже отстроили каналы дистанционного банковского обслуживания клиентов: банкоматы и терминалы, в ближайшее время держателям карт «Мир» будет доступен весь функционал системы ДБО "Югра-online" и мобильного приложения "Jugra Mobile"», – отметил президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

Обязанность банков обеспечить прием карт национальной платежной системы «Мир» в собственной сети банкоматов закреплена действующим законодательством. В январе Центробанк разослал кредитным организациям требование настроить банкоматы на работу с национальными платежными картами в срок до 1 марта 2017 года.

ПАО Банк «Югра» – универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка «Югра» является Алексей Хотин, который контролирует 52,5 процента.

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