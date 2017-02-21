Мобильная связь в России оказалась самой дешевой в Европе

Базовые российские пакетные тарифы операторов мобильной связи значительно ниже европейских и более чем в полтора раза меньше, чем на одном из самых конкурентных рынков мобильной связи – в Индонезии. Об этом говорится в исследовании iKS-Consalting, имеющемся у «Ленты.ру».

Из 20 стран, которые охватывает исследование, наиболее дорогая связь оказалась в Канаде (3579 рублей в месяц), в США (от 2,94 тысячи до 3,24 тысячи рублей) и ЮАР (2724 рубля). Самые дешевые пакетные тарифы предлагают операторы России, Казахстана и Польши – 300 рублей в месяц, 304 рубля и 436 рублей ежемесячно.

«При условии выбора тарифов с пакетом мобильного интернет-трафика в объеме 1-2 гигабайта и безлимитными внутрисетевыми звонками уровень тарифов в 12 раз выше российских базовых тарифов», - говорится в исследовании. При этом объем интернет трафика в пакете, как правило, является основным критерием, который влияет на ценообразование. У почти половины базовых пакетных тарифных планов (16 тарифов) в пакет включены безлимитные голосовые звонки на все номера страны. «Этот факт показывает, что операторы связи на этих рынках делают ставку получение доходов, прежде всего от услуг мобильной передачи данных», - отмечают аналитики iKS-Consalting.

Стоимость базовых пакетных тарифов на сегодняшний день в России достиг минимального уровня, отмечают эксперты. В таких условиях российские операторы сотовой связи ограничены в возможностях дальнейшего развития. Это негативно сказывается на рынке мобильной связи. Таким образом, отмечают аналитики, рынок ожидает неизбежный рост цен. Однако они все равно останутся одними из самых низких в мире из-за высокого уровня конкуренции.

Отмечается, что на российском рынке число новых подключений к пакетным тарифам уже превысило 50 процентов. «Российские операторы стремятся предложить абонентам разнообразие пакетных тарифов с учетом уровня потребления основных услуг и цены. Достаточно высокий уровень конкуренции на рынке мобильной связи и развитие сетей LTE способствовали снижению тарифов и появлению тарифных планов, с включенным безлимитным доступом в мобильный интернет», - говорится в исследовании.

В iKS-Consalting также отмечают, что на основных мировых рынках происходят изменения, которые сказываются на тарификации пакетных предложений. В частности, на ряде европейских рынков (Италии, Нидерландах, Норвегии) в период 2015-2016 годов произошли слияния и поглощения в сегменте мобильной связи, которые «несколько ослабили конкуренцию и привели к корректировке пакетных тарифов в сторону увеличения стоимости». Кроме того аналитики обращают внимание, что на европейских рынках продолжается подготовка к отмене роуминга внутри Евросоюза, что может привести к падению выручки сотовых операторов. Уже сейчас некоторые операторы включают в свои базовые пакеты трафик, который можно использовать в роуминге.