Школу в Хабаровском крае закрыли из-за кишечной инфекции

В Хабаровском крае в школе села Казакевичево 35 учеников обратились к медикам с жалобами на отравление. Об этом сообщается сайте администрации Хабаровского района.

На данный момент официально подтверждены 10 случаев ротавирусной инфекции. Занятия в школе и детском саду, находящемся в том же здании, временно приостановлены, в помещении проведена санитарная обработка. Возобновить их планируется 27 февраля.

«Возможной причиной вспышки ротавирусной инфекции стала поставка в общеобразовательное учреждение села Казакевичево Хабаровского района зараженной овощной продукции», — отмечается в сообщении.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в ходе проверки на пищеблоке были зафиксированы многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. В частности, не соблюдался технологический процесс приготовления пищи, был нарушен режим мойки инвентаря и столовых приборов. Кроме того, специалисты обнаружили продукты без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщается на сайте краевого следственного управления Следственного комитета. Уточняется, что с 19 февраля не было зафиксировано новых случаев заболевания.