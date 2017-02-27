Вице-спикер Госдумы увидел перемены в отношении ПАСЕ к России

На международной арене стало меньше клише по отношению к России, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Такое мнение он высказал по итогам участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе (ПА ОБСЕ), сообщает РИА Новости в понедельник, 27 февраля.

«Гораздо проще стало разговаривать, меньше стало клише и штампов в отношении того, что делает Россия на международной арене. Отходит в прошлое несколько истеричный тон наших коллег из Украины, Прибалтики и Польши», — сказал парламентарий на пресс-конференции.

Он отметил, что антироссийские высказывания не вызывали аплодисментов в зале, как раньше.

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Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что ассамблея устала от антироссийской риторики, однако о полном ее устранении говорить рано. «Но контакты как никогда ранее были конструктивны и с человеческим лицом», — цитирует депутата ТАСС.

24 февраля сообщалось, что российские и украинские парламентарии встретились в рамках ПА ОБСЕ и обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

В российскую делегацию ПА ОБСЕ входят 10 депутатов, в том числе бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Возглавляет ее единоросс Петр Толстой.