В Иркутской области две школьницы разбились при падении с крыши многоэтажки

Две ученицы девятого класса разбились в результате падения с крыши многоэтажного жилого дома в городе Усть-Илимск Иркутской области. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает портал IrkutskMedia.

По его данным, инцидент произошел 26 февраля. «Обнаружены тела учащихся девятого класса школы № 11. Сотрудники полиции и Следственного комитета разбираются в ситуации», — объяснили сайту в пресс-службе регионального главка МВД. Других подробностей не приводится.

7 января сообщалось об обнаружении возле одного из жилых домов на Перовской улице в Москве тела 12-летнего мальчика с повреждениями, характерными для падения со значительной высоты. Выдвигалось предположение, что во время прогулки он залез на крышу дома, но поскользнулся и упал.

25 октября в Твери 12-летний школьник погиб, разбившись при падении с крыши девятиэтажного жилого дома. Сообщалось, что вместе со сверстником он возвращался домой после занятий в школе и решил залезть на крышу здания на улице Левитина. Оттуда один из мальчиков упал на землю и разбился.