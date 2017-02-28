Путешественники выбрали лучшую российскую авиакомпанию

Путешественники признали авиакомпанию «Россия», входящую в группу «Аэрофлот», лучшим перевозчиком страны. Об этом представители турсервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 28 февраля.

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Эксперты компании пришли к таким выводам, проанализировав более 10 тысяч отзывов пассажиров на портале и ознакомившись с оценками, которые путешественники выставляли авиакомпаниям.

На втором месте рейтинга из десяти перевозчиков находится «Аэрофлот». Замыкает тройку S7 Airlines. Четвертая позиция досталась «Ямалу», пятая — чартерной авиакомпании Nordwind Airlines. В топ-10 в порядке убывания также вошли «Нордавиа», «Уральские авиалинии», UTair, «Вим-Авиа» и «Победа».

Из проблем с перевозчиками самой частой, судя по отзывам пассажиров, является задержка рейсов. Путешественники также жалуются на нехватку места для ручной клади. Некоторые недовольны отсутствием бесплатных конфет.

Ранее в феврале журнал Forbes назвал авиакомпанию Emirates лучшим перевозчиком мира, выполняющим рейсы в Россию.