Российская авиакомпания обзавелась «самолетом-леопардом»

Авиакомпания «Россия» украсила один из самолетов изображением дальневосточного леопарда. Об этом в своем блоге в «Живом Журнале» сообщила авиационный фотограф Марина Лысцева, опубликовавшая снимки лайнера.

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По ее словам, самолету Boeing 777 с бортовым номером EI-UNP присвоили имя города Уссурийск. Изображение хищника было нанесено на носовую часть лайнера.

По данным портала Planespotters.net, где собрана информация об истории самолетов, воздушному судну более 18 лет. С 1998 по 2012 год оно принадлежало авиакомпании Singapore Airlines, затем — российской «Трансаэро» и с 2015 года — «России».

В сентябре 2016 года этот перевозчик, входящий в группу «Аэрофлот», представил самолет, украшенный изображением амурского тигра. «Тигролет», как его назвали в «России», должен был привлечь внимание общества к делу сохранения популяции редких видов животных.

В январе текущего года единственный в России пассажирский самолет с фюзеляжем, полностью покрытым рекламой, выполнил свой первый рейс. Лайнер авиакомпании «РусЛайн» вылетел из Москвы в Ульяновск, а затем отправился в обратный путь.