В Госдуме оценили идею британского парламента наладить диалог с Россией

В Госдуме приветствуют настрой британского парламента на восстановление диалога с Россией, отраженный в докладе международного комитета Палаты общин. Об этом сообщил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова в четверг, 2 марта, приводит ТАСС.

«Очевидно, Brexit сдвинул лед в умах британский политиков самым серьезным образом. Мы только приветствуем такую позицию нашего визави в Палате общин и готовы к развитию самого форсированного диалога», — сказал он.

При этом Слуцкий выразил надежду на выстраивание новых конструктивных и позитивных отношений с Лондоном по парламентской линии.

Ранее в четверг международный комитет Палаты общин опубликовал доклад о состоянии отношений между двумя странами в котором содержался призыв к сотрудничеству с Москвой. По мнению британских парламентариев, отказ правительства от взаимодействия с РФ нельзя назвать жизнеспособным вариантом внешней политики, так как Россия является государством с ядерным оружием и членом Совбеза ООН.

Доклад, представленный в британском парламенте, готовился в течение года, уточняет газета «Известия». Авторы документа тщательно подошли к вопросу, побывав с визитами в России, на Украине, выслушав мнения многих политиков, экспертов, сотрудников общественных организаций и журналистов.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците.