Пожарные спасли увязших в иле пьяных британцев

Пожарные спасли двух жителей британского города Ньюхэм (Корнуолл), которые увязли в иле. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает издание Metro.

Мужчина и женщина, находившиеся в состоянии сильного опьянения, свалились с набережной реки Труро, которая протекает через Ньюхэм. Они упали в ил и погрузились в донные отложения по пояс. Прохожие не сумели помочь паре и вызвали спасателей.

Прибывшие на место происшествия пожарные спустили пострадавшим лестницу, помогли выбраться из ила и отправили в ближайшую больницу. Как заявил представитель пожарной бригады Том Рэндл, их было бы проще вытащить, если бы они не были настолько пьяны.

В октябре сообщалось, что в китайском городе Юньчэн, провинция Шаньси, пожарные спасли 17-летнего подростка, который пытался совершить самоубийство и прыгнул в реку, но не утонул, а попал в зыбучий песок.