Польский политик назвал женщин маленькими и глупыми по сравнению с мужчинами

Польский евродепутат Януш Корвин-Миккэ (Janusz Korwin-Mikke) оскорбил женщин во время своего выступления в Европарламенте. Об этом сообщает в пятницу, 3 марта, The Independent.

«Конечно, женщины должны зарабатывать меньше мужчин, потому что они слабее, меньше и менее умные», — заявил 74-летний политик.

В качестве объяснения своей позиции Корвин-Миккэ сообщил, что в топ-100 лучших шахматистов нет ни одной женщины.

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Слова польского политика вызвали возмущение среди многих его коллег. Так, испанский евродепутат Ирате Гарсия Перес (Iratxe Garcia Perez) заявила: «Будь ваша воля, у меня бы вообще не было права быть членом парламента. Уверена, что вы очень разочарованы тем фактом, что мы, женщины, можем представлять [интересы] граждан на тех же правах, что и вы».

По ее словам, ей «необходимо защищать европейских женщин от таких мужчин», как Корвин-Миккэ.

Польского депутата не раз штрафовали за использование расистских и сексистских высказываний во время дебатов. Так, ранее Корвин-Миккэ заявил, что «на точку зрения женщины влияет мужчина, с которым она спит».

В настоящее время руководство парламента решает, стоит ли подвергнуть его какому-либо взысканию.