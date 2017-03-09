РПЦ начнет поминать святого Патрика

Русская православная церковь начнет поминать крестителя Ирландии святого Патрика, а также еще более десятка святых Западной Европы. Об этом РИА Новости заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, синод включил в месяцеслов тех, кто был канонизирован до 1054 года, когда произошла Великая схизма — разделение Церкви на западную и восточную.

Формирование перечня святых осуществлялось на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ, а также на основании традиции их почитания в других поместных православных церквах. Также учитывалось отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с восточной церковью и восточным обрядом.

В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах.

Святой Патрик — один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. День святого Патрика отмечается как государственный праздник в Ирландии и США. В различных странах стали традиционными парады в честь ирландского святого.