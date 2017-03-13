Российские специалисты разминировали завод в Бенгази по просьбе Ливии

Компания РСБ-Групп выполнила разминирование цементного завода в Бенгази по заказу властей Ливии. Как сообщил РИА Новости гендиректор компании Олег Криницын, работы выполнялись в рамках гражданского контракта, при этом сотрудники организации не имели вооружения.

«Мы не являемся никакой частной военной компанией и выполняли в Ливии чисто гражданский контракт, связанный с разминированием очень важного предприятия, ранее заминированного террористической группировкой "Исламское государство". После того как их оттуда выбили, несколько рабочих там подорвались, и возникла потребность провести рекогносцировку и внешнюю разведку — мы это сделали», — сказал Криницын.

Гендиректор отметил, что его компания не занимается наемничеством и работает только по обращению официальных представителей государства-заказчика, в том числе и в Ливии. Он добавил, что «РСБ-Групп» готова продолжить работу, соблюдая все международные нормы, если ливийской стороне вновь потребуются их услуги.

«РСБ-Групп» — российская частная военная компания (ЧВК), занимающаяся охраной объектов и сопровождением грузов в опасных регионах мира, а также выполняющая работы по разминированию местности и обезвреживанию взрывных устройств. Деятельность частных военных компаний в настоящее время российским законодательством не урегулирована.

Ранее в тот же день агентство Reuters сообщило, что в восточной части Ливии, на территории, контролируемой силами маршала Хафтара, работают российские военные специалисты.