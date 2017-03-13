Intel решила приобрести разработчика автомобильных систем безопасности

Корпорация Intel решила приобрести израильскую компанию Mobileye, разработчика компьютерных систем безопасности для автомобилей. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает израильское издание Themarker.

Компания специализируется на создании программного обеспечения для обработки данных с датчиков, установленных на автомобиле. Собранная информация должна помочь предотвращать аварии, а также послужить основой для создания систем содействия водителю (CCCB) – например, технологии автономного вождения. Отмечается, что в этой нише разработки Mobileye конкурируют с аналогичной продукцией Tesla, Apple и Google.

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Стоимость сделки оценивается в 15 миллиардов долларов, что делает ее самой крупной в истории израильского хай-тека. Как указывает издание, в последние годы Intel пытается получить конкурентное преимущество в инновационных областях. Приобретение Mobileye позволит американской корпорации стать партнером ведущих автоконцернов.

7 июля 2016 года стало известно, что BMW, Intel и Mobileye подписали соглашение о совместной разработке технологии автономного вождения. Автопилот должен быть готов через пять лет, к этому времени германский концерн планирует вывести на рынок линейку самоуправляемых автомобилей. Кроме того, Mobileye сотрудничает с General Motors и Volkswagen.