В США успешно испытали вертолетную ракету Hellfire с борта корабля

В США 28 февраля прошли успешные испытания управляемой ракеты AGM-114L-8A Longbow Hellfire с борта боевого корабля литторальной зоны LCS (типа «Фридом»). Об этом со ссылкой на публикацию в Jane's Missiles & Rockets пишет блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий.

Стрельба велась с корабля LCS-7 «Детройт» с использованием вертикальной пусковой установки.

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Флот США остановился на версии Longbow Hellfire после длительных попыток выбрать малогабаритную ракету класса «поверхность-поверхность» для вооружения боевых кораблей литторальной зоны. На кораблях LCS планируется размещать по два пусковых модуля для этих ракет (каждый с двумя шестизарядными пусковыми установками), всего 24 ракеты.

На испытаниях, проведенных ранее, в 2015 году, с борта опытового судна «Релентлесс», демонстрировалась стрельба этими ракетами по управляемым мишеням, имитирующим скоростные малоразмерные катера террористов. Из восьми испытательных запусков семь оказались успешными, а восьмой признан неудачным «по независящим от характеристики ракеты причинам».

Ракеты AGM-114L с активными радиолокационными головками самонаведения применяются по схеме «выстрелил- — забыл». Их разрабатывали на базе вертолетных ракет Hellfire с лазерным полуактивным наведением и приняли на вооружение в 1998 году. Ракета предназначалась для вертолетов типа AH-64D Apache Longbow, оснащенных надвтулочной РЛС миллиметрового диапазона.

Дальность применения ракеты — около 8,8 километра. Длина изделия 1,78 метра, масса — 49 килограммов, в том числе масса боевой части девять килограммов.