Россия
 

Депутаты Госдумы соберутся позаседать с американскими коллегами

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий

В течение 2017 года планируется провести совместное заседание комитетов палаты представителей Конгресса США и нижней палаты российского парламента. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Мы работаем над тем, чтобы в течение ближайшего года выйти на совместное заседание комитетов палаты представителей и Государственный Думы», — сказал депутат.

Первая за три года встреча парламентариев России и США состоялась 23 февраля в рамках сессии ПА ОБСЕ в Вене, уточняет «Интерфакс». Законодатели договорились поддерживать контакты, обменялись номерами телефонов и адресами электронной почты. «С американской стороны участвовали 10 сенаторов и членов палаты представителей. Был очень конструктивный тон дискуссии», — отметил тогда Слуцкий.

С российской стороны было высказано предложение создать межпарламентскую рабочую группу или рабочий комитет по проблематике международного терроризма.

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