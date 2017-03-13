Участники «Всероссийской лабораторной» смогут проверить свои знания о мире

Российские ученые приглашают всех на научный субботник «Всероссийская лабораторная». Главная цель акции, которая пройдет 22 апреля в вузах, школах, музеях, библиотеках и кафе — популяризация науки. Как пояснили «Ленте.ру» организаторы мероприятия, они рассчитывают, что «Лабораторная» станет ежегодной, по аналогии с «Тотальным диктантом».

Тема 2017 года — «Недетские вопросы». Участникам предстоит за академический час ответить на 20 вопросов, которые могут показаться простыми, но часто ставят в тупик не только детей но и взрослых: Почему зимой холодно? Почему соль соленая, а небо — синее? Из-за чего бывают белые ночи?

Как подчеркивают устроители мероприятия, к выполнению тестов допустят всех, кому исполнилось 15 лет. Чтобы правильно ответить на вопросы, понадобятся лишь школьные знания, наблюдательность, логика и здравый смысл. Задания вместе с детьми придумывали ученые из институтов РАН, МГУ, МИСиС, Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН.

Лабораторные пройдут в вузах, школах, музеях, библиотеках и кафе в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Красноярске, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде и других городах. На каждой площадке участников научного субботника встретят «завлабы» — известные ученые. Они помогут найти правильное решение, огласят и прокомментируют результаты.

Более подробная информация о местах проведения «Лабораторных» в разных городах появится на официальном сайте акции roslaba.org. Там же можно пройти тесты онлайн.

Среди научных экспертов «Всероссийской лабораторной» — лауреат премии «За верность науке», автор научно-популярных книг, астрофизик Борис Штерн; доктор биологических наук, биоинформатик Михаил Гельфанд; декан факультета физики НИУ ВШЭ Михаил Трунин; главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, академик Валерий Рубаков; заведующий лабораторией Астрокосмического центра ФИАН, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев и многие другие.