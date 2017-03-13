Москвичам покажут любимую машину Энди Уорхола

В московском салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС» пройдет выставка под названием «Любимая машина Энди Уорхола». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру в понедельник, 13 марта.

На выставке будет представлено 50 оригинальных принтов художника, среди них — любимый спортивный Mercedes-Benz 300 SL. Полотна разделены по нескольким темам: автомобили времени Уорхола, старинные автомобили, футуристические модели и изображение легендарной Мерлин Монро.

Фото: пресс-служба Mercedes-Benz 1 /4

По словам организаторов, изображенный на картине Уорхола Mercedes-Benz 300 SL Coupé — это символ послевоенного благополучия и любви американцев к этому воплощению роскоши и утонченного образа жизни. ВЫставка откроется 31 марта и будет работать до конца апреля.

Энди Уорхол — американский художник, дизайнер, писатель и коллекционер. Он стал одной из самых известных фигур в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом.