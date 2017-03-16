Найден способ взломать смартфон с помощью колонок за пять долларов

Группа исследователей из Университета Мичигана и Университета Южной Каролины нашли способ взломать смартфон, любое «умное» устройство или бортовой компьютер автомобиля при помощи недорогих портативных колонок. Об этом сообщает International Business Times.

Специалисты обнаружили уязвимость, которая позволяет обманывать аппаратные датчики в устройствах, используя звуковые волны. В современные гаджеты встроены микроэлектромеханические (MEMS) акселерометры, которые реагируют на движение. Во время перемещения устройства в пространстве акселератор передает сигнал на микропроцессор.

Участники исследования продемонстрировали, что можно заставить гаджеты передавать фальшивую информацию, применив колонки для воспроизведения звука конкретной частоты.

В эксперименте были задействованы колонки стоимостью пять долларов. В результате были протестированы 20 акселерометров, 17 из которых удалось обмануть.

Несмотря на то что способ взлома достаточно сложный, исследователи уверены, что злоумышленники могут им воспользоваться. Производители устройств признают, что подобная уязвимость существует.