В Кении гигантский питон проглотил 68-килограммовую гиену

В кенийском заповеднике Масаи-Мара (Восточная Африка) четырехметровый питон целиком проглотил 68-килограммовую гиену. Видеозапись случившегося опубликовал National Geographic. Отмечается, что ролик снял турист из Нидерландов Джос Баккер (Jos Bakker), который показал запись местным исследователям.

По словам сотрудника заповедника Майка Ковальски (Mike Kowalski), питоны регулярно питаются детенышами хищников, но не взрослыми особями. Просмотрев ролики с камер видеонаблюдения, ученые выяснили, что змея, которую называют самой большой в Африке, напала на самца гиены.

Отмечается, что длина иероглифовых (скальных) питонов, отличающихся своей агрессивностью, может составлять превышать шесть метров, а вес — 90 килограммов.