Вооруженные люди на машине попытались прорваться с Украины в Белоруссию

Вооруженные люди на автомобиле попытались прорваться через украинско-белорусскую границу. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Как отмечают белорусские пограничники, ночью 20 марта при попытке прорваться через пункт пропуска Александровка машина сбила шлагбаум и проехала через средство принудительной остановки. «В целях задержания указанного автомобиля сотрудниками органов пограничной службы в пункте пропуска было применено по нему табельное оружие», — говорится в сообщении.

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Автомобиль был остановлен опергруппой Госпогранкомитета возле населенного пункта Габрилеевка Гомельской области, два находившихся в машине человека задержаны, их гражданская принадлежность не уточняется. При осмотре транспортного средства был обнаружен пистолет марки ТТ, два магазина, а также предметы, похожие на взрывчатое вещество, и электродетонаторы. В автомобиле, по информации пограничников, мог находиться еще один человек, он разыскивается органами правопорядка республики.

1 марта МВД Белоруссии информировало, что в списке лиц, которым запрещен въезд в республику и Россию, находятся 300 тысяч граждан Украины. Минск и Москва ратифицировали соглашение об объединении списков невъездных лиц в конце 2015 года.