Депутаты Госдумы и члены ПАСЕ прибыли в Сирию

Депутаты Госдумы вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прибыли в Сирию, передает ТАСС в понедельник, 20 марта.

«В состав российской делегации входят депутаты всех четырех фракций», — рассказал лидер фракции «Единой России» в нижней палате парламента Владимир Васильев, возглавляющий делегацию.

С европейской стороны в делегацию вошли порядка десяти парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии, в том числе председатель ПАСЕ Педро Аграмунт.

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Членам ПАСЕ будет предоставлена возможность составить «личное непредвзятое мнение о ситуации в Сирии, а также оценить усилия, которые прилагает Россия по борьбе с международным терроризмом», пояснил Васильев.

Планируется, что российских и европейских парламентариев примет президент Сирии Башар Асад. Кроме того, пройдут переговоры со спикером Народного совета республики Хадией Аббас, а также состоится совместное заседание внешнеполитических комитетов российского и сирийского парламентов.

«В рамках этих встреч мы хотели бы обсудить вопросы сирийского урегулирования и возможную роль парламентского измерения в этом процессе, а также в решении тех задач, которые определяются на переговорах в Женеве, Астане, и реализации резолюции Совета безопасности ООН 2254 (принята 18 декабря 2015 года — прим. «Ленты.ру») на сегодняшнем этапе», — отметил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

14-16 марта в столице Казахстана прошел очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию.

В начале февраля группа российских парламентариев приехала в Сирию. В ходе поездки они посетили Алеппо, российскую авиабазу Хмеймим, встретились с Башаром Асадом и Хадией Аббас.