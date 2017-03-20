Немецкий парикмахер стал массировать клиентов живым питоном

Парикмахерская Haar Mode Team в немецком городе Дрездене предложила посетителям массаж шеи живым питоном. Об этом сообщает UPI.

Владелец Haar Mode Team Франк Долен (Frank Doehlen) утверждает, что узнал о таком методе массажа во время поездки по Южной Африке. Вернувшись в Германию, он решил трудоустроить своего питомца — 13-летнего королевского питона по кличке Монти.

Длина Монти превышает метр, а вес составляет 2,4 килограмма. По словам Долена, тело питона на 90 процентов состоит из мышц, что делает этих пресмыкающихся идеальными массажистами.

Услуга предоставляется по предварительной записи. «В парикмахерской для террариума нет места, — объясняет Долен. — Я всегда приношу Монти с собой по запросу клиентов». В последнее время это приходится делать не реже двух раз в неделю. Стоимость 30-минутного сеанса составляет 35 евро.

В феврале сообщалось, что палестинский парикмахер из сектора Газа делает прически с использованием огня. Он обрабатывает волосы клиентов легковоспламеняющимся порошком или жидкостью, поджигает и укладывает.