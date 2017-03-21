Создано приложение для программирования мозга на похудение

Британские психологи из Эксетерского университета выпустили мобильное приложение Foodt, которое способно «перепрограммировать мозг» пользователей и отбить у них желание есть нездоровую пищу. Об этом сообщает The New York Post.

Сервис сделан в виде игры: пользователи видят на экране полезные для здоровья продукты в зеленых кругах и вредную пищу в красных. Задача игрока — своевременно нажимать только на полезные продукты.

По словам специалистов, подобная «тренировка для мозга» может развить в человеке правильную реакцию на еду в моменты голода. Около 10 минут игры в день способны приучить пользователей хотеть съесть здоровую пищу и не задумываться о вредных перекусах.

В тестировании Foodt принимали участие 83 человека. Результаты показали, что даже не стремившиеся к похудению люди начали ежедневно потреблять в среднем на 200 калорий меньше.

В августе 2016 года сообщалось, что житель Торонто по имени Роберто Васкес смог поймать всех покемонов в игре Pokemon GO и в процессе игры похудел на 11 килограммов. На поиски карманных монстров мужчина потратил три с половиной недели, и за это время прошел почти 266 километров.

