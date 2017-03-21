Студент зачитал скоростной рэп ради стажировки на телешоу

Американский студент Джейк Сирианни (Jake Sirianni) опубликовал на своем YouTube-канале оригинальное видеорезюме для конкурса стажеров шоу Tonight Show телеканала NBC, которое ведет известный комик Джимми Фэллон. На это обратило внимание издание The Daily Dot.

Парень взял за основу один из самых популярных отрывков шоу, в котором актер Дэниел Редклифф исполнил песню хип-хоп-группы Blackalicious под названием Alphabet Aerobics.

Сирианни при помощи видеоредактора «перенес» себя в студию к Фэллону и «зачитал» рэп о своих положительных качествах и желании постажироваться в вечерней программе.

Песня Alphabet Aerobics состоит из отрывков, каждый из которых последовательно начинается с одной буквы английского алфавита, причем темп трека постоянно увеличивается. В основу текста в ролике-пародии лег тот же прием.