Работы победителей фотоконкурса «Музей. Диалог» выставили в Шереметьево

В международном аэропорте Шереметьево проходит выставка избранных работ лауреатов международного фотоконкурса «Музей. Диалог». Экспозиция из двенадцати фотографий развернута в пространстве арт-галереи терминала «E», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конкурс проводился Благотворительным фондом Владимира Потанина совместно с РОСИЗО и российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ). Фотографы представили визуальное отражение смысла и содержания изменений, происходящих в современном музее и в его внешней среде.

За пять месяцев работы конкурса «Музей. Диалог» в нем приняли участие 155 фотографов из 48 городов и населенных пунктов. Они подали 290 фотосерий по номинациям «Музей: диалог с окружающим пространством», «Музей: диалог с новой аудиторией» и «Музей: диалог с профессионалом».

«Выставка — результат объединения творческих усилий высокопрофессиональных людей, составляющих российское музейное сообщество, и невероятно ярких фотографов, способных уловить изменения в том, что принято считать чем-то статичным, своего рода храмом истории, хранилищем вечности», — заявила гендиректор Благотворительного фонда Потанина Оксана Орачева.

Благотворительный фонд Владимира Потанина более полутора десятилетий поддерживает музеи в их стремлении модернизироваться.