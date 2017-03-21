В Кремле выступит Риккардо Фольи

В Государственном Кремлевском дворце выступит итальянский певец Риккардо Фольи. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт «Riccardo FOGLI. ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ ИТАЛИИ» с симфоническим оркестром состоится 26 марта в 18:00.

Билеты можно приобрести на сайте.

Певец выступит с сольной программой в сопровождении симфонического оркестра Concord Orchestra под управлением дирижера Фабио Пиролы. Также в концерте примет участие композитор Маурицио Фабрицио.

Риккардо Фольи прославился благодаря хиту Storie di tutti i giorni. В 1982 году он стал победителем основного конкурса фестиваля Сан-Ремо.