Прямую трансляцию спектакля «Жизнь и судьба» покажут 22 марта

В среду, 22 марта, в рамках проекта «Золотая Маска в кино» в кинотеатрах России покажут прямую трансляцию спектакля «Жизнь и судьба» Льва Додина по роману Василия Гроссмана. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Москве постановку можно будет увидеть в кинотеатрах сети «Формула Кино»: «Горизонт», «на Лубянке» и «Прага». Сеансы начнутся в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте.

«Только мудрейшему Льву Додину оказалось под силу инсценировать огромную историческую фреску Василия Гроссмана, роман о Сталинградской битве и сталинских репрессиях, массовом голоде 1933-го и Холокосте. Впрочем, не совсем так: "Жизнь и судьба" в первую очередь — о людях», — считает обозреватель Вадим Рутковский.

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«Жизнь и судьба» — лауреат премии «Золотая маска» 2008 года в категории «Лучший спектакль в драме, большая форма». Постановка также была представлена в номинациях «Лучшая работа режиссера» (Лев Додин), «Лучшая работа художника» (Алексей Порай-Кошиц), «Лучшая женская роль» (Татьяна Шестакова) и «Лучшая мужская роль» (Сергей Курышев).

Проект «Золотая Маска в кино» организован национальным театральным фестивалем «Золотая Маска» и арт-объединением CoolСonnections при поддержке Министерства культуры России. Генеральный партнер — Фонд Михаила Прохорова. Партнер проекта — компания РУСАЛ. В рамках программы проводятся прямые трансляции спектаклей в кинотеатрах.