Россия предложит Малайзии модернизацию самолетов Су-30 и МиГ-29

Россия предложит Малайзии модернизацию истребителей МиГ-29 и Су-30, находящихся на вооружении ВВС этой страны. О возможностях усовершенствования боевых самолетов премьер-министру Малайзии рассказали представители Объединенной авиастроительной корпорации в ходе его посещения выставки LIMA-2017, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с выставки.

Глава правительства Малайзии Мохд Наджиб бин Тун Хаджи Абдул Разак посетил стенд ОАК, где представители компании рассказали о возможности модернизации ранее поставленных боевых самолетов. Истребители МиГ-29N были получены Малайзией в 1994 году, в 2007-09-х годах ВВС королевства получили 18 истребителей Су-30МКМ. По оценкам специалистов, модернизация МиГов может продлить срок их службы до начала 2030-х годов, а более современных Су-30 — до 2040-50-х годов.

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Варианты модернизации не уточнялись, однако по просьбе командования ВВС Малайзии ОАК представила на выставке тренажер модернизированного истребителя МиГ-29СМ. Относительно Су-30МКМ высказываются предположения, что модернизированный вариант этой машины может быть схож с разрабатываемым проектом модернизации Су-30МКИ для ВВС Индии. По мнению специалистов, усовершенствованные Су-30МКИ могут получить двигатели АЛ-41Ф1 и радиолокаторы с активной фазированной антенной решеткой.

Также главе правительства Малайзии рассказали о новых проектах РСК «МиГ», в том числе самолетах МиГ-29К/КУБ и МиГ-35.

Выставка LIMA-2017 открылась на острове Лангкави, Малайзия, 21 марта 2017 года. В работе выставки принимают участие основные компании российского оборонно-промышленного комплекса, включая ОАК, ОСК, «Ростех», «Алмаз-Антей» и основного экспортера вооружений и военной техники — АО «Рособоронэкспорт».