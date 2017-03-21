Колокольцев предложил открыть представительство МВД России в китайском Харбине

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил открыть представительство российского полицейского ведомства в китайском городе Харбине для противодействия наиболее опасным криминальным вызовам. Об этом сообщается на сайте российского силового ведомства.

«Большой объем товарооборота между нашими государствами предоставляет широкие возможности для деятельности международных организованных преступных групп, специализирующихся на контрабанде лесопродукции, водных и иных видов биоресурсов, в связи с чем требуется принятие совместных безотлагательных мер», — заявил министр.

Для улучшения приграничного российско-китайского сотрудничества в сфере противодействия наиболее опасным криминальным вызовам, было предложено открыть отделения представительства МВД России в китайском городе Харбине.

Также в рамках визита был подписан Протокол о взаимодействии между Министерством общественной безопасности КНР и российским полицейским ведомством на 2017-2018 годы.