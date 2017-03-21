В Японии открыли кафе с кроватями для посетителей

В квартале Харадзюку в Токио появилось кафе с установленными внутри зонами для сна. Об этом пишет во вторник, 21 марта, Mashable.

По информации издания, заведение открыли до 26 марта внутри помещения Nescafe. В кафе установили десять кроватей, цена каждой из которых составляет девять тысяч долларов. Постели оборудованы освещением, также наушниками, благодаря которым гости заведения смогут быстрее войти в фазу быстрого сна.

По правилам заведения, посетители могут отдыхать до двух часов и должны будут сделать заказ одного блюда из меню. Также каждому желающему будет предоставлена чашка кофе Nescafe без кофеина до сна и обычного напитка после пробуждения.

В декабре 2016-го стало известно, что руководство сети IKEA попросило подростков перестать ночевать в их магазинах. Официальный представитель компании рассказал, что за последнее время в Польше, Бельгии, Японии, США, Канаде и Австралии задержали не менее десяти молодых людей, решивших переночевать в IKEA и снять весь процесс на видео.