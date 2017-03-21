Савченко пришла на заседание Верховной Рады в пуховике и на каблуках

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко пришла на заседание Верховной Рады в пуховике и туфлях на каблуках. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает «Страна.ua». Как отмечается, она выступала перед парламентариями в верхней одежде.

По информации издания, эта модель пуховика продается за 5189 гривен (около 11 тысяч рублей).

13 марта Савченко продемонстрировала в эфире телеканала NewsOne новый имидж: она предстала перед телезрителями с укладкой и макияжем. «Она сама поставила задачу — тени, стрелки, цвет помады... До сегодняшнего дня она отказывалась до эфира даже пудриться», — отметила гример Алина Фан.

Материалы по теме Потеряли Надежду Как Савченко превратилась из героя Украины во врага

Савченко периодически появляется на публике в необычном образе. Так, в декабре 2016-го она продемонстрировала наряд, из-за которого ее нарекли «снегурочкой АТО». В сентябре нардеп пришла на открытие театрального сезона в Киевской национальной опере в туфлях на шпильках и вышиванке.

В марте 2016 года в России Надежда Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016-го президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась на Украину.