Москвич получил условный срок за попытку вывезти из страны на поезде танк Т-34

Суд Челябинской области приговорил москвича к трем годам лишения свободы условно за то, что в 2015 году он пытался на поезде вывезти в Казахстан танк Т-34-85 1945 года выпуска. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

«Карталинский городской суд признал виновным жителя Москвы в покушении на незаконное перемещение через госграницу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза культурных ценностей в крупном размере. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, танк, который по документам является культурной ценностью России, был приобретен москвичом в Латвии за 20 тысяч евро. Позже владелец боевой машины решил перепродать ее за 230 тысяч евро в Казахстане, но разрешение на вывоз из России культурных ценностей получать не стал из-за высокой таможенной пошлины.

Боевую машину летом 2015 года обнаружили пограничники при досмотре железнодорожного состава, направлявшегося через российско-казахстанскую границу. В настоящее время танк обращен в пользу государства.

8 декабря 2016 года сообщалось, что в поезде Калининград — Москва таможенники вскрыли тайник с оружием времен Великой Отечественной войны, находившийся в туалете.