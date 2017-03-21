Интернет-тролли прервали десятилетние поиски пропавшей девочки

Волонтеры, более десяти лет занимающиеся поисками маленькой девочки Мэделин Маккенн, закрыли официальную группу в Facebook из-за оскорблений троллей. Об этом сообщает The Mirror.

На страницу в соцсети по поиску пропавшей девочки подписаны почти 600 тысяч человек. На протяжении десяти лет несколько групп активистов и волонтеры пытаются найти ребенка. Но, по словам родителей, СМИ и интернет-анонимы постоянно обрушиваются на них со словами ненависти.

Это сильно отражается на эмоциональном состоянии родителей Кейт и Гэрри Маккенн, поэтому поиски в соцсетях были просто приостановлены.

Страница в Facebook была создана в 2007 году. Мэделин в возрасте трех лет исчезла во время семейного отпуска на курорте Прая-да-Луш в Португалии. Родители надеются, что девочка, которой в этом году должно было исполниться 13 лет, все еще жива.

В августе 2016 года сообщалось, что 10-летний Эван Олсен из американского штата Флорида нашел свою мать, пропавшую несколько месяцев назад, благодаря ролику на YouTube. Видео было снято австралийским блогером Бруком Робертсом (Brooke Roberts) в Лос-Анджелесе. В ролике он раздавал бездомным еду в честь Дня независимости США. В одной из женщин, которая получила от блогера пакет еды, мальчик и узнал свою мать Джейме Гарлингхаус.