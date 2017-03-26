Слуцкий обвинил США в отсутствии желания бороться с терроризмом вместе с Россией

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал новые санкции США в отношении ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает «Интерфакс».

Политик указал, что эти меры свидетельствуют о нежелании Вашингтона видеть в Москве союзника в борьбе с терроризмом. «К сожалению, приходится констатировать: Вашингтон по-прежнему, как и при администрации [Барака] Обамы, отказывается видеть в России партнера. Соответственно — и союзника. Речь в первую очередь, конечно, идет о взаимодействии по линии борьбы с международным терроризмом», — сказал Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что специально обратил внимание на тему сотрудничества России и США в борьбе с международным терроризмом. «Это своего рода показатель: сегодня жизненно важно объединить усилия в борьбе с этим злом. А что мы видим? Санкции. Я бы даже сказал, введенные "из-за угла". Где, как не на этом направлении, можно было бы отодвинуть в сторону все разногласия и недопонимания во имя столь важной цели — разгрома террористов. Но нет. Вашингтон, к сожалению, не сошел со старой, протоптанной "друзьями" России дорожки», — добавил он.

25 марта США ввели сроком на два года санкции против восьми российских компаний из-за нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения относительно Сирии, Ирана и КНДР. Какие именно претензии имеются к предприятиям, указано не было.

МИД России выразил недоумение по этому поводу. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил РИА Новости, что санкции не нанесут урона экономике России, так как «в плане внешней торговли отношения с США не выдерживают сравнения даже с ЕС».