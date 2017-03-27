Бывший креативный директор Dior выступил за доступную моду

Новый креативный директор модного дома Calvin Klein Раф Симонс объяснил, почему решил уволиться со своего прежнего места работы — из французского модного дома Dior. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Harper’s Bazaar.

«Если честно, причина, по которой я возглавил Calvin Klein, в том, что в этом бренде сочетаются и высокая, и массовая мода, и все, что между этими понятиями», — сказал модельер. Симонс подчеркнул, что в высокой моде донести что-то для каждого покупателя очень сложно. «Когда я был подростком, то был помешан на Helmut Lang, но не мог себе позволить такие вещи, при этом всегда чувствовал связь с эстетикой, которую олицетворяет подобная одежда», — добавил он.

Раф Симонс — бельгийский дизайнер, приверженец минимализма. Помимо развития собственной именной марки, с 2005 по 2012 год занимал пост креативного директора модного дома Jil Sander, с апреля 2012 года по октябрь 2015 года — ту же должность в доме Dior. В августе 2016 года возглавил креативное направление марки Calvin Klein. Кроме того, Симонс сотрудничал с брендом спортивной одежды класса люкс Fred Perry.