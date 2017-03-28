Решение NTechLab и BSS распознает клиентов банков по голосу и лицу

Компания BSS совместно с ведущим разработчиком алгоритмов распознавания лиц NtechLab представила новое технологическое решение для банков на основе двухфакторной биометрической идентификации. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Созданный компаниями продукт использует алгоритмы распознавания лица и голоса, что позволяет не только повысить скорость и надежность аутентификации клиентов банка, но и запустить новые сервисы для рынка.

В частности, совместная разработка NtechLab и BSS может увеличить популярность банковских операций с мобильного телефона и обеспечить рост безопасности операций без влияния на качество клиентского опыта. Двухфакторная биометрическая идентификация также существенно повышает скорость и точность работы системы.

Решение двух компаний может быть использовано как в области дистанционного подтверждения операций, так и для быстрой персонализации предложений клиентам в отделениях банков. К примеру, компания может «научить» систему запоминать клиентов и транслировать им персонализированные рекламные сообщения, когда человек в очередной раз заходит в офис кредитной организации.

«Для нас в данном партнерстве крайне важна возможность доступа к экспертизе самого крупного игрока на рынке решений дистанционного банковского обслуживания. Благодаря нашему сотрудничеству мы не просто выходим на рынок с новым продуктом, но и обладаем четким пониманием потребностей банков и знанием их бизнес-процессов. Такое сочетание новых технологий и экспертизы в банковской сфере может не только поменять расстановку сил на рынке, но и кардинально изменить его», — отметил сооснователь NtechLab Александр Кабаков.

«Решение NtechLab дополняет разработки BSS, что открывает нашим клиентам недоступный ранее уровень персонализации сервисов и безопасности операций. Распознавание лиц — это одна из самых перспективных технологий в мире и она, в сочетании с технологиями BSS по голосовой идентификации и верификации, позволяет предложить нашим клиентам принципиально новый продукт, который может изменить представления о стандартах обслуживания в банковской сфере», — подчеркнул директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Андрей Чучелов.

