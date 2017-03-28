«РГ-Девелопмент» купила у структур Василия Бойко-Великого участок в Москве

Компания «РГ-Девелопмент» купила у структур владельца холдинга «Рузское молоко» Василия Бойко-Великого участок на востоке Москвы, на Вольной улице. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости. По данным публичной кадастровой карты, размер участка составляет 4,6 гектара, его кадастровая стоимость — 459,5 миллиона рублей.

Компания «РГ-Девелопмент» существует с 2013 года и была по данным СМИ основана бизнесменом Аркадием Ротенбергом и руководителем «Стройгазмонтажа» до 2014 года Русланом Горюхиным. На сегодняшний день Горюхин занимается собственным бизнесом и с 2014 года не имеет отношения ни к "РГ-Девелопменту", ни к "Стройгазмонтажу.

В 2014 году «РГ-Девелопмент» перешла под контроль офшора «Джетбокс Холдингс». В самой компании заявили, что ни Аркадия Ротенберга, ни его представителей среди собственников бизнеса нет. Еще 20 процентов «РГ-Девелопмент» принадлежат непубличному акционерному обществу (НАО) «Инвест Групп», собственником которого является Екатерина Смирнова.

На минувшей неделе глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил о том, что эта территория будет реорганизована при участии инвестора. Аналитики не исключают, что на участке может быть построен комплекс общей площадью 115 тысяч квадратных метров.

В настоящее время, по данным ресурса Kartoteka.ru, 80 процентов «РГ-Девелопмент» контролируется УК «Эвокорп» через ЗПИФ «Лонтано». «Эвокорп» принадлежит Фонду инвестиционных программ, подконтрольному некоммерческому партнерству «Группа правовых исследований», учредителем которого выступает офшор Legal Intelligence Group Ltd.