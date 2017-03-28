Американка нашла способ зарабатывать на мужчинах в Tinder

Студентка колледжа Мэгги Арчер (Maggie Archer) из Сент-Луиса (штат Миссури, США) придумала способ зарабатывать деньги на обмане мужчин без надобности ходить с ними на свидания. Об этом сообщает BuzzFeed.

Девушка разместила в профиле привлекательное фото и указала в описании: «Отправь ей пять долларов и посмотри, что будет дальше».

Мужчины пытались узнать, что же ждет их после отправки денег, но она только интриговала и отправляла им номер своего счета в PayPal.

Получив свои пять долларов, девушка помечала в профиле, что собеседник ей разонравился. По правилам Tinder, после нажатия на кнопку «не совместимы» участники беседы больше не могут отправлять друг другу сообщения.

Арчер рассказала BuzzFeed, что не считает придуманную ею уловку обманом, поскольку она ничего не обещает мужчинам. В действительности трюк придумала подруга студентки в качестве шутки, но эта задумка начала быстро приносить реальные деньги. Какую именно сумму ей удалось заработать, девушка не раскрыла.

Публикация в Twitter, в которой студентка поделилась своей задумкой, собрала почти восемь тысяч ретвитов и 20 тысяч лайков.

В Tinder отметили, что сбор денег с помощью приложения у пользователей противоречит правилам сервиса и предупредили, что аккаунт Арчер будет заморожен.