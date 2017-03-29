Слуцкий обеспокоился возможностью появления «маленькой Турции» в Сирии

Действия турецких военнослужащих на северо-востоке Сирии могут угрожать территориальной целостности республики, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в среду, 29 марта, передает «Интерфакс».

«Мы знаем ситуацию на северо-востоке Сирии, где турецкие вооруженные силы уже взяли Эль-Баб и могут взять другие населенные пункты, вытесняя курдов на левый берег Евфрата», — сказал парламентарий. По его мнению, в результате этого в регионе может образоваться «маленькая Турция».

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15 марта представитель Дамаска Башар Джаафари заявил, что Турция настроена препятствовать переговорам по сирийскому урегулированию, которые проходят в Астане.

6 марта совет Манбиджа, расположенного на севере Сирии, сообщил о передаче города под защиту возглавляемой американцами коалиции. За несколько дней до этого турецкая армия совместно с сирийскими повстанцами атаковала вооруженный отряд городского ополчения около Манбиджа. Эрдоган отмечал, что этот город — следующая цель в наступательной операции после сирийского Эль-Баба.

В конце ноября 2016-го турецкий лидер заявил, что армия республики начала военную операции в Сирии, чтобы положить конец правлению ее президента Башара Асада. Он подчеркивал, что Турции «не нужны сирийские земли».