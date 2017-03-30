Депутаты и коллекционеры обсудят законопроект о движимых культурных ценностях

В Москве пройдет обсуждение общественной инициативы по разработке закона о движимых культурных ценностях. Мероприятие состоится 31 марта в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пресс-конференция организуется комиссией по историко-культурному наследию и гражданскому обществу России на социальной платформе партии «Единая Россия» в Госдуме, Форумом коллекционеров России и Международной конфедерацией антикваров и арт-дилеров. Среди участников обсуждения — директор Центрального дома художника Василий Бычков, депутаты Елена Драпеко и Сергей Железняк, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова и председатель Форума коллекционеров России Арсен Мелитонян.

Организаторы мероприятия утверждают, что сегодня многие аспекты оборота движимых культурных ценностей либо устарели, либо вовсе не сформулированы. «Подготовка качественного закона, отвечающего потребностям государства, государственных музеев, частных учреждений культуры, коллекционеров и владельцев галерей, максимально учитывающего все возможные нюансы, требует участия в обсуждении данной законодательной инициативы всех заинтересованных сторон», — говорится в пресс-релизе.