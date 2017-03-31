На Кольской АЭС научатся 3D-моделированию аварий

На Кольской АЭС в 2017 году будет значительно модернизировано учебно-тренировочный тренажер, он сможет проводить 3D- моделирование аварий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АЭС.

Специалисты АЭС получат возможность отрабатывать проектные аварии с помощью «3D-нейтронно-физической модели активной зоны реактора», рассказали на станции. Помимо этого, будет улучшен метеолокатор, прогнозирующий колебания радиационной обстановки в районе АЭС и приобретено дополнительное оборудование для экомониторинга.

Сумма, которую руководство АЭС планирует вложить в модернизацию оборудования, не разглашается.

В ноябре 2016 года Кольская АЭС была названа победителем в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России – 2016». Фактические показатели по выбросам и отходам электростанции, по итогам 2015 года, оказались в десятки раз меньше установленных для нее нормативов.

Кольская АЭС расположена в 200 километрах южнее Мурманска и вырабатывает до 60 процентов необходимой региону электроэнергии. Суммарная мощность четырех энергоблоков электростанции составляет 1760 мегаватт.