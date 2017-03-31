Американка случайно подвезла любовницу своего бойфренда к нему домой

Жительница США, работающая водителем Uber, подвезла незнакомую девушку из аэропорта, которая собиралась остановиться у ее бойфренда. Об этом пишет в четверг, 30 марта, The Evening Standard.

Молодой человек чернокожей американки, имя которой неизвестно, собирался навестить больную мать в Нью-Йорке. Попрощавшись с мужчиной, на следующий день она приняла заказ в Uber и забрала незнакомку из аэропорта. Когда таксистка довезла приезжую по указанному адресу, который совпадал с местоположением дома ее бойфренда, то увидела, как он вышел на встречу с любовницей.

Поняв, кто сидит за рулем автомобиля, мужчина попытался убежать в дом, но, по информации издания, американка успела его побить. Из страницы в Twitter таксистки видно, что она увезла с собой багаж вместе с одеждой любовницы, но вернула, когда женщина вызвала полицию.

В ноябре 2016 года сообщалось, что в Гане (Западная Африка) любовница жениха пришла на его свадьбу, одевшись в подвенечное платье, похожее по дизайну на белый наряд невесты. Видеозапись случившегося загрузили на YouTube-канал GhanaAudioVisualNews 15 ноября.

Uber — сервис, работающий как онлайн-площадка, соединяющая водителей с пользователями, заказывающими такси со смартфона. Его услуги доступны в 250 городах 50 стран мира, включая Москву. Деятельность сервиса неоднократно вызывала массовые протесты таксистов, опасающихся разорения.