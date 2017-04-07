Удар США по сирийской базе сочли подрывающим коалицию Москвы и Вашингтона

Ракетные удары США по сирийской авиабазе подрывают перспективы сотрудничества Вашингтона и Москвы в сфере борьбы с террористами в Сирии. Такую точку зрения высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в пятницу, 7 апреля, передает ТАСС.

«Эта акция со стороны США подрывает самым серьезным образом возможность антитеррористического сотрудничества с РФ и разрушает усилия по достижению перемирия», — заявил Слуцкий.

В свою очередь, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев указал, что российские ракеты продолжают бить по террористам, а американские — «по правительственным войскам, которые, собственно, войну против террористов и возглавляют». «Боюсь, что с такими подходами желанная российско-американская антитеррористическая коалиция в Сирии, о которой столь много говорилось после прихода Трампа во власть, почит в бозе, так и не успев родиться», — отметил Косачев в своем Facebook, комментируя ситуацию.

Ранее в пятницу в Кремле отметили, что президент России Владимир Путин считает произошедшее агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. По неподтвержденным данным, погибли четверо сирийских военнослужащих.

До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.