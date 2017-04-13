Битрикс24 запустил решения на основе технологии по распознаванию лиц FindFace

Битрикс24 запустил новые решения на основе технологии по распознаванию лиц FindFace. Программы получили название Face-трекер и Face-карт. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Разработки предназначены для полноценной замены пластиковых пропусков и пластиковых скидочных карт в магазинах.Face-трекер позволяет продавцу видеть на компьютере имя клиента, историю покупок и уровень скидки. Еще один сценарий использования Face-трекера — открытие и закрытие рабочего дня. Сотрудникам компаний больше не нужно носить с собой пластиковые пропуски, поскольку программа сама распознает их лица на ресепшене офиса и предлагает открыть или закрыть рабочий день, а также выставить перерыв на обед.

Разработка Face-карт была запущена в марте 2017 года. Главный сценарий работы решения — в связке с бухгалтерией «1С».

Face-карт снимает проблему «постоянного забывания» пластиковых дисконтных карт покупателем магазина или торгового центра, поскольку сервис распознает лицо посетителя и находит его в клиентской базе «1С».

«Ntechlab и “Битрикс24” являются лидерами в своих отраслях, я уверен, что наши общие усилия позволят предложить клиентам технологии, открывающие их бизнесу новые ранее недоступные возможности. Алгоритм Ntechlab еще в 2015 году был признан лучшим в мире, с тех пор мы постоянно работали над его усовершенствованием. В частности, мы научились определять пол человека на фото и делаем это с 99-процентной точностью, теперь мы умеем распознавать возраст, средняя ошибка составляет не более 3 лет, это точнее чем обычная оценка живых людей. Мы в 4 раза увеличили точность поиска по базам людей с неевропейской внешностью, а общая точность поиска выросла в 1,5 раза», — подытожил генеральный директор NTechLab Михаил Иванов.

